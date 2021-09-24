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Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz

Türkiye'nin ilk ve tek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), etkinlik alanında kurduğu standında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullandıklarını söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,  “Türkiye, yangınlarda İHA’ları kullanan ülke sıralamasında dünyada ikinci,  Avrupa’da ise birinci” dedi.  Karacabey, yangının haber alınması ile müdahile edilme süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerine de dikkat çekti.

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DEPREM VE RÜZGAR SİMÜLASYONU İLK KEZ SERGİLENDİ

Festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyen OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ‘deprem simülasyonu' ile rüzgarların etkisini gösteren ‘'rüzgâr simülasyonu'' ilk defa festivalde gösterildiğini vurguladı.

“TEKNOLOJİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANAN KAMU KURUMLARINDAN BİRİYİZ” 

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullandıklarını aktaran Karacabey, “Orman Genel Müdürlüğü 182 yıllık bir teşkilat. Kurumumuz günün değişen şartlarına uygun olarak kendini sürekli yenilemekte. Teknoloji en iyi şekilde kullanan kamu kurumlarından biriyiz. Orman Gemel Müdürlüğü olarak Teknofeste ilk defa katılıyoruz. Burada yangın yönetim aracı, yangın söndürme aracı, helikopter ve diğer tanıcı araçlarımız var. Orman yangınlarının gözetlenmesi, haber alınması ve müdahalede İHA’ları kullanıyoruz. İHA’ları orman yangınlarının gözetleme ve yönetiminde kullanmada dünyada ikinci Avrupa’da birinci sıradayız” diye konuştu.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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