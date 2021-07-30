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Dünyadan Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

Avrupa Birliği, Sırbistan, İngiltere, Pakistan ve Macaristan'dan Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle başsağlığı mesajları paylaşıldı.
Dünyadan Türkiye'ye destek ve taziye mesajları

AB Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin acısını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

SIRBİSTAN

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti.

MACARİSTAN

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Manavgat'tan, Marmaris'ten ve başka yerlerden gelen haberlerin ve fotoğrafların çok üzücü olduğunu belirterek yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Matis, yangınların söndürülmesi için çalışanlara da teşekkürü bir borç bildiğini vurguladı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ise Twitter hesabından, Türkiye’de yayılmaya devam eden orman yangınlarını duymaktan ve yarattığı yıkıcı etkiyi görmekten oldukça fazla üzüntü duyduğunu ifade ederek "Düşünce ve dualarımız bu olaylardan etkilenenlerle ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayatlarını tehlikeye atan acil servis ekipleriyledir." mesajını paylaştı.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hükümetine ve Türkiye’deki kardeşlerine ölümcül orman yangınlarında can ve mal kayıpları dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunarak ülkesinin desteğini ilettiğini belirtti. 

Senatör Faysal Cavid Han da yangınlarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara da acil şifalar diledi.

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