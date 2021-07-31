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Dünyadan Türkiye'ye yangın felaketi için dayanışma mesajları geldi

Türkiye'de yaşanan yangın felaketi için birçok ülke dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.
Dünyadan Türkiye'ye yangın felaketi için dayanışma mesajları geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin birçok yerinde yoğun tahribata yol açan yangınların büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Yangınlarla mücadele eden itfaiye memurları, yardım görevlileri ve vatandaşları cesaretleri nedeniyle kutluyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın Türkiye'de ülke genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı Hava Ateş Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Pilot Mohammad Nouri Al Agha Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı'nın talimatının ardından birkaç adet helikopter ile bir yangın söndürme uçağı Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gönderilmeye hazırdır. Çeşitli organlarla gerekli koordinasyonlar yapılır yapılmaz bu insani yardım operasyonu başlayacaktır."

Çin, İtalya, İsrail'den taziye mesajları
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter paylaşımında, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyduklarının altını çizerek, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar, mağdurlara geçmiş olsun diliyoruz. Türk halkının acısını yürekten paylaşıyor, mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz." mesajına yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında, "Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, tüm itfaiye ve yardım ekiplerinin özverilerini takdir ediyoruz. Bu zor zamanlarda dualarımız Türk halkıyla beraberdir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Ege ve Akdeniz illerini kasıp kavuran, insanları öldüren ve vahşi yaşamı yok eden korkunç orman yangınları. Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle. Bundan etkilenenlerin doğayla birlikte herkesin iyileşmesini umarım." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini, hayatını kaybeden vatandaşlara da taziyelerini ilettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dayanışma ve taziye mesajları için Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Muhammed Cevad Zarif ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'e teşekkür etti.

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