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Dünyanın beklediği haber!

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Oxford Ünivesitesi tarafından geliştirilen koronavirüs (corona virüs) aşısının testlerin başarılı olması halinde Eylül'de üretimine başlanabileceğini duyurdu.
Dünyanın beklediği haber!

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, testlerin başarıyla sonuçlanması halinde ilk etapta 'AZD1222' adı verilen aşıdan 400 milyon doz üretilebileceğini, bu yıl ve gelecek yıl ise toplam 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirtti.

"BAŞARILI SONUÇ DA VERMEYEBİLİR"

AstraZeneca’nın açıklamasında, potansiyel aşı üretiminin birden fazla ülkede yapılabileceği, Hindistan Serum Enstitüsü gibi farklı ülkelerdeki sağlık birimleri ile ortaklıklar kurulabileceğini kaydetti.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, insanlar üzerinde testleri devam eden aşının başarılı sonuç vermeme ihtimalini de bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse bağışıklık kazandıracak bir aşının hiçbir zaman bulunamayabileceğini söylemişti.

Geçen ay Oxford Üniversitesinin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca’nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, “Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullanmıştı.

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