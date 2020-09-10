Dünyanın dört bir yanından, pedal çevirmek için geldiler

“Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak Başkent'e gelen yabancı üniversite öğrencileri, Anıtpark-Beşevler etabındaki Bisiklet Yolu’nda pedal çevirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 16-22 Eylül tarihlerinde eş zamanlı kutlanacak olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” öncesinde, Türkiye Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak Başkent’e gelen üniversite öğrencileri, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Anıtpark-Beşevler etabındaki Bisiklet Yolu’nda pedal çevirdi.

Afganistan’dan Burundi’ye, Somali’den Özbekistan’a, İspanya’dan Yemen’e, Arnavutluk’tan Libya’ya, Hindistan’a kadar dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden Başkent Ankara’ya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı önemli projelerinden biri olan Anıtpark-Beşevler etabındaki Bisiklet Yolu’na hayran kaldılar.

“İNŞALLAH BİR GÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İŞE BİSİKLETLE GİDEBİLİR”

Konya’da Ekonomi alanında yüksek lisans okuyan Libyalı öğrenci Mohammed Alazraq, Ankara’nın modern bir şehir olduğunu belirterek, “Ankara’da yapılması gereken en önemli işlerden biriydi Bisiklet Yolu. Ankara için ve tüm dünya için isterim ki herkes her yere işyerlerine bile bisikletlerle gitsin. İnşallah bir gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da işe bisikletle gidebilir” diye konuştu.

İlk kez geldiği Başkent'te, kullanılabilecek ve yürünebilecek çok fazla kamusal alan gördüğünü belirten İspanyol öğrenci Cecilia CaveroSanchez, “Madrid Carlos Üniversitesi’nde okuyorum. Şehirlerde bisiklet ve yollarının olması hem çevreye katkısı hem de insanların hareket özgürlüğü açısından çok önemli. Dolayısıyla böylesi alanların olması ve bunların geliştirilmesi bir vatandaş olarak da çok kıymetli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğünün Başkentin 9 etabında projeyi devam ettireceğinin bilgisini aldıktan sonra, Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da Ankara’daki kadar geniş alanlar bulunmadığını söyleyen Arnavut öğrenci EdliraXhafaj ise, “Özellikle gençler için sağlıklı bisiklet yolları olmalı. Çevre düzenlemesi ve çevresel faktörler yüzünden sizin bu yaptığınız faaliyetleri takdirle karşılıyorum” diyerek duygularını ifade etti.