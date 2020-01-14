  • BIST 120.249
  • Altın 290,478
  • Dolar 5,8663
  • Euro 6,5360
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun resmen faaliyete başladığı duyuruldu.
Dünyanın en büyük radyo teleskobu, Çin'de tamamlandı

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı.

Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak resmen faaliyete girdi.

UZAYDA YAŞAM ARAYACAK

Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

69 PATENT SAHİBİ TELESKOP

Radyo teleskobunun baş mühendisi Zhu Wenbai, "69 patent alındı. Son yıllarda da çelik yapı, otomasyon, makine endüstrisi, elektronik gibi alanlarda çok sayıda büyük ödül kazandık" ifadelerini kullandı.

MİLİMETRİK ÖLÇÜM HASSASİYETİ

Radyo teleskobu hakkında bilgi veren Mühendis Sun Jınghai de "Milimetre düzeyinde ölçüm doğruluğu elde edeceğiz. Herhangi bir sapma teleskobun genel performansını ciddi şekilde etkiler" dedi.

SANİYEDE 38 GİGABYTE VERİ TOPLUYOR

Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi. FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarih Yazılırken14 Ocak 2020 Salı 00:04
  • Aksaray'da ilginç olay13 Ocak 2020 Pazartesi 18:50
  • Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 16:25
  • Kara kış hem çile hem güzellik getirdi13 Ocak 2020 Pazartesi 11:59
  • Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci13 Ocak 2020 Pazartesi 10:50
  • Hersek Kuş Cenneti flamingolarla bir başka güzel13 Ocak 2020 Pazartesi 10:45
  • 'Genç mucitler' projelerini sergiledi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
  • Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi13 Ocak 2020 Pazartesi 09:04
  • Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü13 Ocak 2020 Pazartesi 09:00
  • Otizmli Yunus Emre gördüğü her şeyi hafızasına kaydediyor13 Ocak 2020 Pazartesi 05:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti