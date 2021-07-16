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Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Kayseri’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yönetilen Erciyes Holding tarafından geçen yıl yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açıldı.
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Talas ilçesi paraşüt alanında düzenlenen programa, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Mehmetçiğin üniformasını gasp eden teröristlerin yapmış olduğu kalkışma, milletimizin cansiperane duruşuyla karşılaşmış ve ağır şekilde yenilgiye uğramıştır. 15 Temmuz’un 5’inci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün de dünyanın en büyük Türk bayrağını Talas paraşüt alanında açtık” diye konuştu.

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Vali Şehmus Günaydın ise, "15 Temmuz destanı ile aziz milletimiz, demokrasiye inancını ve kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her daim kararlılıkla mücadele edeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiş ve göstermiştir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri’mizde de gencimizden yaşlımıza bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir. Bizlere düşen görev; yapılan bu hainliği asla unutmamak, gelecek kuşaklara yaşananları aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak, üreterek ülkemizi ve milletimizi güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından, 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olan 418 kilo ağırlığındaki dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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