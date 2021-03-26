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'Dünyanın en dar sokağı’ restore ediliyor

'Dünyanın en dar sokağı’ restore ediliyor
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde, 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı’'nın, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılması hedefleniyor.

Hititlere başkentlik yapan Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'ndeki 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. 

Hititlere başkentlik yapan Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'ndeki 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. 

RESTORASYON BAŞLATILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokağın restore edilip, turizme kazandırılması için harekete geçen Çorum Belediyesi’nce hazırlanan proje tamamlandı. Proje kapsamında, ihaleyi alan yüklenici özel firma tarafından da dükkanların boşaltıldığı sokakta, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Özekçin, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Önce toprak çalışmasına başlamış bulunuyoruz. İç ve dış ile çatı çalışmalarımızla restorasyon çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

DİKİCİLER SOKAĞI 

'Dikiciler sokağı'; yaklaşık 65 yıl kadar önce yapılmış, iki kişinin yan yana zorlukla yürüyebileceği şekilde dar ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda, etrafında yer alan 37 minyatür dükkandan oluşuyor. Sokak 'Arnavut kaldırımı' olarak adlandırılan taşlarla döşenmiş, üzerindeki asma ağacı ise bütün bir sokak boyunca uzanıyor. 

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