Dünyanın en değerli markaları

2020 Brandz en değerli 100 Global Markaların listesini paylaştı.

WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı.

2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesinde zirve yine Amazon’un oldu. Marka değerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,81 artırarak 415,855 milyar dolara çıkaran Amazon ilk sıra, marka değerini yüzde 13,79 artışla 352,206 milyar dolara yükselten Apple ikinci, yüzde 29,97 artışla marka değeri 326,544 milyar dolara yükselen Microsoft üçüncü sırada takip etti.

Dünyanın en değerli markası…

Listede yer alan diğer dünyanın en değerli 100 markanın sıralaması şu şekilde;