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Dünyanın en değerli markaları

2020 Brandz en değerli 100 Global Markaların listesini paylaştı.
Dünyanın en değerli markaları

WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı.

2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesinde zirve yine Amazon’un oldu. Marka değerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,81 artırarak 415,855 milyar dolara çıkaran Amazon ilk sıra, marka değerini yüzde 13,79 artışla 352,206 milyar dolara yükselten Apple ikinci, yüzde 29,97 artışla marka değeri 326,544 milyar dolara yükselen Microsoft üçüncü sırada takip etti.

Dünyanın en değerli markası…

Listede yer alan diğer dünyanın en değerli 100 markanın sıralaması şu şekilde;

amazon-003.pngapple.jpegmicrosoft.jpg

  1. Amazon - 415,8 milyar dolar
  2. Apple - 352,2 milyar dolar
  3. Microsoft - 326,5 milyar dolar
  4. Google - 326,6 milyar dolar
  5. Visa - 186 milyar dolar
  6. AliBaba Grub - 152,5 milyar dolar
  7. Tencent - 150,9 milyar dolar
  8. Facebook - 147,1 milyar dolar
  9. MC Donald’s - 129,3 milyar dolar
  10. Mastercard - 108,1 milyar dolar
  11. AT&T Mobility - 105,8 milyar dolar
  12. Verizon - 94,6 milyar dolar
  13. CocaCola - 84 milyar dolar
  14. IBM - 83,6 milyar dolar
  15. Marlboro - 58,2 milyar dolar
  16. The Home Depot - 57,5 milyar dolar
  17. SAP - 57,5 milyar dolar
  18. Moutai - 53,7 milyar dolar
  19. louisVuitton - 51,7 milyar dolar
  20. UPS - 50,7 milyar dolar
  21. Nike - 49,9 milyar dolar
  22. Disney - 48,8 milyar dolar
  23. PayPal - 48,4 milyar dolar
  24. Starbucks - 47,7 milyar dolar
  25. Xfınıty - 46,9 milyar dolar
  26. Netflix - 45,8 milyar dolar
  27. Walmart - 45,7 milyar dolar
  28. Spectrum - 42,9 milyar dolar
  29. Instagram - 41,5 milyar dolar
  30. Accenture - 41,4 milyar dolar
  31. ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) - 38,1 milyar dolar
  32. T mobile - 37,2 milyar dolar
  33. İntel - 37,2 milyar dolar
  34. Chanel - 36,1 milyar dolar
  35. Adobe - 35,9 milyar dolar
  36. Chine Mobile - 34,5 milyar dolar
  37. YouTube - 33,9 milyar dolar
  38. Pıngan - 33,8 milyar dolar
  39. Hermes Paris - 33 milyar dolar
  40. Samsung - 32,5 milyar dolar
  41. Salesforce - 30,4 milyar dolar
  42. Wells Fargo - 30,4 milyar dolar
  43. Linked in - 29,9 milyar dolar
  44. L’oreal Paris - 29,4 milyar dolar
  45. Huaweı - 29,4 milyar dolar
  46. American Express - 29,3 milyar dolar
  47. Costco Wholesale - 28,6 milyar dolar
  48. Toyota - 28,3 milyar dolar
  49. Gucci - 27,2 milyar dolar
  50. Oracle - 26,9 milyar dolar
  51. Cisco - 26,2 milyar dolar
  52. Jd.com - 25,4 milyar dolar
  53. Budweiser - 24,3 milyar dolar
  54. Meituan - 23,9 milyar dolar
  55. Vodafone - 23,1 milyar dolar
  56. Mercedes-Benz - 21,3 milyar dolar
  57. Zara - 21,2 milyar dolar
  58. China Construction Bank - 21 milyar dolar
  59. HDFC Bank - 20,7 milyar dolar
  60. RBC - 20,7 milyar dolar
  61. BMW - 20,5 milyar dolar
  62. Chase - 20,4 milyar dolar
  63. NTT - 20, milyar dolar
  64. DiDi - 20 milyar dolar
  65. Xbax - 19,6 milyar dolar
  66. Orange - 19,3 milyar dolar
  67. HSBC - 18,7 milyar dolar
  68. Haier - 18,7 milyar dolar
  69. Agricultural Bank of China - 18,6 milyar dolar
  70. Pampers - 18,5 milyar dolar
  71. DELL - 18,1 milyar dolar
  72. İKEA - 18 milyar dolar
  73. AIA - 17,8 milyar dolar
  74. J.P. Morgan - 17,6 milyar dolar
  75. LIC - 17,5 milyar dolar
  76. Colgate - 17,4 milyar dolar
  77. TD Bank - 17,3 milyar dolar
  78. Bank of America - 16,9 milyar dolar
  79. TikTok - 16,8 milyar dolar
  80. Movistar - 16,6 milyar dolar
  81. Xiaomi - 16,6 milyar dolar
  82. KFC - 16,5 milyar dolar
  83. Shell - 16,1 milyar dolar
  84. ALDI - 15,9 milyar dolar
  85. Uber - 15,8 milyar dolar
  86. Unitedhealthcare - 15,7 milyar dolar
  87. CITI - 15,6 milyar dolar
  88. FedEx - 15,4 milyar dolar
  89. Gillette - 15,1 milyar dolar
  90. BCA - 14,9 milyar dolar
  91. Bai du – 14,8 milyar dolar
  92. Adidas – 14,8 milyar dolar
  93. DHL – 12,7 milyar dolar
  94. Siemens – 13,9 milyar dolar
  95. SubWay – 13,7 milyar dolar
  96. Lowe’s -13,7 milyar dolar
  97. Bank of China – 13,6 milyar dolar
  98. Lancome – 13,6 milyar dolar
  99. Pepsi – 13,3 milyar dolar
  100. Commonwealth Bank – 13,1 milyar dolar
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