Dünyanın en değerli markaları

WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15’incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı.
2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesinde zirve yine Amazon’un oldu. Marka değerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,81 artırarak 415,855 milyar dolara çıkaran Amazon ilk sıra, marka değerini yüzde 13,79 artışla 352,206 milyar dolara yükselten Apple ikinci, yüzde 29,97 artışla marka değeri 326,544 milyar dolara yükselen Microsoft üçüncü sırada takip etti.
Dünyanın en değerli markası…
Listede yer alan diğer dünyanın en değerli 100 markanın sıralaması şu şekilde;
- Amazon - 415,8 milyar dolar
- Apple - 352,2 milyar dolar
- Microsoft - 326,5 milyar dolar
- Google - 326,6 milyar dolar
- Visa - 186 milyar dolar
- AliBaba Grub - 152,5 milyar dolar
- Tencent - 150,9 milyar dolar
- Facebook - 147,1 milyar dolar
- MC Donald’s - 129,3 milyar dolar
- Mastercard - 108,1 milyar dolar
- AT&T Mobility - 105,8 milyar dolar
- Verizon - 94,6 milyar dolar
- CocaCola - 84 milyar dolar
- IBM - 83,6 milyar dolar
- Marlboro - 58,2 milyar dolar
- The Home Depot - 57,5 milyar dolar
- SAP - 57,5 milyar dolar
- Moutai - 53,7 milyar dolar
- louisVuitton - 51,7 milyar dolar
- UPS - 50,7 milyar dolar
- Nike - 49,9 milyar dolar
- Disney - 48,8 milyar dolar
- PayPal - 48,4 milyar dolar
- Starbucks - 47,7 milyar dolar
- Xfınıty - 46,9 milyar dolar
- Netflix - 45,8 milyar dolar
- Walmart - 45,7 milyar dolar
- Spectrum - 42,9 milyar dolar
- Instagram - 41,5 milyar dolar
- Accenture - 41,4 milyar dolar
- ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) - 38,1 milyar dolar
- T mobile - 37,2 milyar dolar
- İntel - 37,2 milyar dolar
- Chanel - 36,1 milyar dolar
- Adobe - 35,9 milyar dolar
- Chine Mobile - 34,5 milyar dolar
- YouTube - 33,9 milyar dolar
- Pıngan - 33,8 milyar dolar
- Hermes Paris - 33 milyar dolar
- Samsung - 32,5 milyar dolar
- Salesforce - 30,4 milyar dolar
- Wells Fargo - 30,4 milyar dolar
- Linked in - 29,9 milyar dolar
- L’oreal Paris - 29,4 milyar dolar
- Huaweı - 29,4 milyar dolar
- American Express - 29,3 milyar dolar
- Costco Wholesale - 28,6 milyar dolar
- Toyota - 28,3 milyar dolar
- Gucci - 27,2 milyar dolar
- Oracle - 26,9 milyar dolar
- Cisco - 26,2 milyar dolar
- Jd.com - 25,4 milyar dolar
- Budweiser - 24,3 milyar dolar
- Meituan - 23,9 milyar dolar
- Vodafone - 23,1 milyar dolar
- Mercedes-Benz - 21,3 milyar dolar
- Zara - 21,2 milyar dolar
- China Construction Bank - 21 milyar dolar
- HDFC Bank - 20,7 milyar dolar
- RBC - 20,7 milyar dolar
- BMW - 20,5 milyar dolar
- Chase - 20,4 milyar dolar
- NTT - 20, milyar dolar
- DiDi - 20 milyar dolar
- Xbax - 19,6 milyar dolar
- Orange - 19,3 milyar dolar
- HSBC - 18,7 milyar dolar
- Haier - 18,7 milyar dolar
- Agricultural Bank of China - 18,6 milyar dolar
- Pampers - 18,5 milyar dolar
- DELL - 18,1 milyar dolar
- İKEA - 18 milyar dolar
- AIA - 17,8 milyar dolar
- J.P. Morgan - 17,6 milyar dolar
- LIC - 17,5 milyar dolar
- Colgate - 17,4 milyar dolar
- TD Bank - 17,3 milyar dolar
- Bank of America - 16,9 milyar dolar
- TikTok - 16,8 milyar dolar
- Movistar - 16,6 milyar dolar
- Xiaomi - 16,6 milyar dolar
- KFC - 16,5 milyar dolar
- Shell - 16,1 milyar dolar
- ALDI - 15,9 milyar dolar
- Uber - 15,8 milyar dolar
- Unitedhealthcare - 15,7 milyar dolar
- CITI - 15,6 milyar dolar
- FedEx - 15,4 milyar dolar
- Gillette - 15,1 milyar dolar
- BCA - 14,9 milyar dolar
- Bai du – 14,8 milyar dolar
- Adidas – 14,8 milyar dolar
- DHL – 12,7 milyar dolar
- Siemens – 13,9 milyar dolar
- SubWay – 13,7 milyar dolar
- Lowe’s -13,7 milyar dolar
- Bank of China – 13,6 milyar dolar
- Lancome – 13,6 milyar dolar
- Pepsi – 13,3 milyar dolar
- Commonwealth Bank – 13,1 milyar dolar
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