  • BIST 112.495
  • Altın 380,372
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,6725
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Dünyanın en güzel yavruları Başkent’te dünyaya gözlerini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi’nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. İlk kez kuluçka süresini tamamlayan bir flamingo yavrusunu dünyaya getirdi. 
Dünyanın en güzel yavruları Başkent’te dünyaya gözlerini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi tatlı bir sürprizle hayvan varlığını daha da artırdı.

Atatürk Orman Çiftliği’nden Sincan Hayvanat Bahçesine getirilen Flamingo ailesi 7 yıl sonra ilk kez kuluçka süresini tamamlayarak bir yavru dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesi'nde flamingo yavrusundan sonra arka arkaya 3 alageyik, 1 Ankara keçisi ve 4 cüce keçi yavrusu da dünyaya gözlerini açtı. 

emr_4445.jpg

SİNCAN HAYVANAT BAHÇESİ'NDE BİR İLK

Flamingoların yuva yapmasını kolaylaştırmak için her türlü fiziki koşulu sağladıklarını belirten Hayvanat Bahçesi ve Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, “11 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalan Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran'dan itibaren misafirlerini tekrar ağırlamaya başladı. Bu süreçte Sincan Hayvanat Bahçemizde 12 tane yeni üye bünyemize katıldı. En son dünyaya gelen Flamingo yavrusu 7 yıl sonra Sincan Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez yumurtadan çıkan yavru oldu. Başkentlileri yeni dünyaya gelen yavrularımızla birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Sincan Hayvanat Bahçemiz yılın her günü ücretsiz olarak tüm Ankaralılara hizmet vermektedir” dedi.

Anadolu Vaşağı, Rakun, Deve, Lama, Flamingo gibi egzotik türlerin yanında Ankara'ya özgü Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini gibi endemik türlerin de yer aldığı Sincan Hayvanat Bahçesi, yaz sezonunda 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’in caddeleri rengarenk18 Haziran 2020 Perşembe 03:25
  • Eski Mamak Kaymakamı Polat’a veda yemeği18 Haziran 2020 Perşembe 02:05
  • Başkan Oğuz gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadı18 Haziran 2020 Perşembe 01:49
  • Pursaklar’da kurslar kaldığı yerden devam18 Haziran 2020 Perşembe 01:03
  • Yenimahalle’de yaralar sarılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 14:49
  • Denklanşörler Gölbaşı’nın güzelliğini yansıtacak17 Haziran 2020 Çarşamba 14:46
  • Keçiören Belediyesinden kapalı otopark için yoğun maraton17 Haziran 2020 Çarşamba 06:19
  • Mamak Belediyesi sınav öncesi okulları dezenfekte ediyor17 Haziran 2020 Çarşamba 05:12
  • Keçiören Belediyesinden “sosyal mesafeli” nikâh merasimi17 Haziran 2020 Çarşamba 05:04
  • Kahramankazan'da okullar dezenfekte edilerek temizlendi17 Haziran 2020 Çarşamba 04:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti