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Dünya’nın en iyi insansız hava aracıları

Yeni dönemin savaş ve operasyon stratejilerinde önemli bir yere sahip olan İHA’lar ve SİHA’lar ordu envanterlerinde en değerli araçlar olarak yerlerini aldı. Peki Dünya’daki en iyi 5 insansız hava aracı hangileri?
Dünya’nın en iyi insansız hava aracıları

Türkiye'nin taarruz sınıfındaki ilk insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları devam ederken dünyadaki diğer rakipleri merak konusu oldu. Gelin birlikte dünyadaki en iyi 5 insansız hava araçlarına birlikte bakalım. Dünya’da en iyi insansız hava aracı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk aracı olarak gösteriliyor. Gerek azami irtifa yüksekli gerek jet motorlu oluşundan dolayı hızı ve diğer özellikleri bakımından rakiplerinin en iyisi olarak kabul ediliyor. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk’ın en iyi beş rakibini incelediğimiz de aralarında milli insansız hava aracımızın Akıncı’nın da bulunduğu listemiz ve İHA’ların özellikleri şu şekilde;

1.Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

hawk.jpg

Uzunluk: 44 ft 5 in (13.54 m)

Kanat genişliği: 116 ft 2 in (35.41 m)

Yükseklik: 15 ft 2 in (4.62 m)

Boş ağırlık: 8,490 lb (3,851 kg)

Dolu ağırlık: 22,900 lb (10,387 kg)

Motor 1 × Allison Rolls-Royce AE3007H turbofan engine, 7,050 lbf (31.4 kN)

Azami hız: 497.1 mph (800.0 km/h; 432.0 kn)

Seyir hızı: 404 mph (351 kn; 650 km/h)

Menzil: 15,525 mi (13,491 nmi; 24,985 km)

Görev süresi: 36 saat

Seyir yüksekliği: 65,000 ft (19,812 m)

2.Predator C Avenger

predator-c.jpg

Firma: GAASI

Görev yeri: Amerikan ordusu, 2009

Azami irtifa: 50 bin ft

Havada kalış süresi: 20 saat

Yük kapasitesi: 2,948 kg

Hız: 400k (740 km/s)

3.Lockheed Martin RQ-170 Sentinel

lockheed-martin.jpg

Uzunluk: 14 ft 9 in (4.5 m)

Kanat açıklığı: 65 ft 7 in (20 m)

Yükseklik: 6 ft (1.8 m)

Motor: 1 × Garrett TFE731 or General Electric TF34 turbofan

Seyir yüksekliği:  50,000 ft (15,000 m)

4. Predator B (MQ-9 Reaper)

predator-b.jpg

Firma: GA-ASI

Görev yeri: ABD, Fransa, İspanya, İngiltere hava kuvvetleri ve NASA

Seyir yüksekliği:  50 bin ft

Havada kalış süresi: 27 saat

Yük kapasitesi: 1,746kg

Hız: 240k (482 km/S)

5.Baykar Bayraktar Akıncı

akinci-002.jpg

Uzunluk: 40 ft (12.2 m)

Kanat açıklığı: 65.6 ft (20.0 m)

Yükseklik: 13.1 ft (4.1 m)

Maksimum kalkış ağırlığı: 9921 lb (5500 kg)

Taşıma kapasitesi: 2.976 lb (1.350 kg) Dahili: 992 lb (450 kg)

Harici: 1.984 lb (900 kg))

Güç ünitesi: 2× turboprop motor, 750 hp (560 kW) (Her biri)

Seyir yüksekliği: 40,000 ft (12.192 m)

Taşıyabileceği silahlar

•Hardpointler: 6 with provisions to carry combinations of:Füzeler:

•MAM-L

•MAM-C

•CİRİT

•Mk81

•Mk82

•SOM ALCM

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