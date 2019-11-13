El sanatları üzerine 38 yıldır çalışan ve dünyanın en önemli Gubari hat sanatkârlarından biri olan Necati Korkmaz tarafından yapılan dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’i yazıldı.

Kendisini “ Gubari hat sanatçısı” ve dünyadaki önemli mikro sanatçılardan biri olarak anan Korkmaz, bugüne kadar yalnızca mikroskop altında ya da büyüteçle görülebilecek büyüklükte birçok eseri ortaya koyduğunu ifade etti.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ TEZHİP VE ALTIN VARAKLI OLMASI

Oldukça zorlu bir süreçten sonra 0,98 santimetreye 1.3 santimetrelik ebatta olan Kuran-ı Kerimi en ince ayrıntısına kadar yazmayı başardığını dile getiren ve yalnızca büyüteçle okunabildiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti: ”Bir ilki gerçekleştirerek, dünyanın en küçük el yazması Kuranı Kerim’ini yazdım. Dünyada bundan daha küçüğü yoktur. Yaklaşık yapımı 3 yılımı alan bu eser çok ince işçilikle yapılan bir çalışma oldu. Kuran’ı Kerim’in en büyük özelliği etrafının tezhiplenmesi ve etrafındaki süslemelere kadar kendi el emeğimin olmasıdır. Ayrıca etrafının altın varak ile çevrelenmesi göze daha güzel hitap ediyor oluşudur. Eserimi aharlı denilen kağıda tilki bıyığının tek bir kılıyla yazdım. Kullandığım bu fırçayı kendim geliştirdim. Ayrıca el yapımı iş mürekkebi kullandım. Ciltleri tamamlamam baya zamanımı aldı.” diye konuştu.

GUBARİ SANATININ TÜRKİYEDEKİ TEK SANATÇISIYIM

Korkmaz, eserini görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bana en çok sorulan sorular nereden aklına geldi? Nasıl yaptın? Ne kadar zamanını aldı? gibi sorulardı. Aslında insan tabiata bakınca güzelliklerini görmemesi imkansız gibi bir şey. Çünkü küçük bir böceğin neler yaptığını görebiliyorsunuz ama insan elinin çok fazla bir şey yaptığı yok. İnsan elinin daha güzel şeyler yani mikro şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka nokta da bizim sanatımızda her türlü objeyi kendimizin üretiyor oluşudur. Yani bir sanat ürünü yapıyorsanız onun bıçağını, kalemini, fırçasını kendiniz yapmak zorundasınız. Şu anda bizim sanatımıza ait malzemeleri bulmak çok zor oluyor. Çünkü mikro malzemelerin yapımı baya teferruatlı olduğu için bizde kendi elimizden geldiğince sanatımızı icra edebilmek adına fedakarlıklarda bulunmak zorundayız. Onun için işin mutfak tarafını da mecburen üstlenmek zorunda kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.



