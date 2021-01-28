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Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası

Enerji ve haberleşme kablosu üretiminde dünyada önemli bir konumda bulunan TMSF yönetimindeki Hes Kablo, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapıyor.
Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan ve İSO 500 listesinde yer alan Hes Kablo, 140 ülkeye kablo ihracatı yaparak dünyanın enerji altyapısını güçlendiriyor.

Haberleşme, fiber optik, data, solar ve enerji kablosunun yanında, alüminyum iletken, elektronik bakır tel, emaye bobin teli gibi ürünleriyle uluslararası kalite belgelerine sahip Hes Kablo, TMSF yönetiminde üretime devam ediyor.

Hes Kablo Genel Müdürü Levent Yılmaz, AA muhabirine, fabrikanın, Erciyes Dağı'nın eteklerinde 1974 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulduğunu söyledi.

Yılmaz, dünyanın farklı noktalarına 97 milyon dolarlık enerji ve haberleşme kablosu gönderdiklerini belirtti.

Yaklaşık 250 bin metrekare alandaki fabrikada 1075 kişinin çalıştığını kaydeden Yılmaz, ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Çin gibi yerlere kablo gönderildiğini ve dünyada kablo üretimine önemli katkı sağlandığını ifade etti.

İSO 500 listesinde 108. sırada yer aldıklarına değinen Yılmaz, 2004'ten bu yana 16 yıldır üst üste Türkiye'nin lider kablo üreticisi konumunda olduklarını anımsattı.

Fabrikanın üretim rakamlarından bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene 2,3 milyar lira cirosu olan fabrikamızda, 140 ülkeye ihracat yaparak, farklı türden kabloları üreterek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli, ucuz ürünleri piyasaya sürmek. Hes Kablonun ürün yelpazesi içinde yaklaşık 15 bin çeşit var. Şu an aktif olan 4 bin kabloyu üretiyoruz. Yıllık yaklaşık 500 bin kilometre civarında bir kablo üretimimiz var. Kablo üretimimizle dünyayı 12 kere dolaşıyoruz. Bu, kablonun kalınlığı ve inceliğine göre değişen bir rakam ama 55 bin ton civarında bakır ve alüminyum metali işleyen bir tesisiz."

"Üretimimizin yaklaşık yüzde 85'lik kısmı enerji kabloları." diyen Yılmaz, yanmaz flaret kablo üretimleriyle sektörde öncü olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, yanmaz halojen kabloların binalarda asansör ve elektrik aksamlarını devam ettirdiğini, tehlike durumunda güvenlik anlamında çözüm sunduğunu anlattı.

Hammadde ve limanlara uzak yerde yüksek teknoloji gerektiren kabloları ürettiklerini belirten Yılmaz, üretimde ilçe halkı ve profesyonel çalışma ekibinin önemli katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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