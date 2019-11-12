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Dünyanın gözü orada

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, ülkedeki şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına silahlı kuvvetlerin polisle ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı.
Dünyanın gözü orada

Kaliman, düzenlediği basın toplantısında, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Kaliman'ın açıklamasından önce La Paz Polis Şefi Albay José Barrenechea, Bolivya Devlet Başkanlığı Binası Casa Grande del Pueblo'nun bulunduğu Murillo Meydanı'nda orduya müdahale çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.

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BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

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