  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Sabah Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan, Almanya'da 1926'da inşa edilen 114 metrelik, Rus bayraklı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus denizciler Bellingshausen ve Lazarus'un Antarktika'yı keşfinin 200. yıl dönümü dolayısıyla dünya turuna çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geçmişte bazı filmlerde de kullanılan, 1965 yılında Sovyet Bilimler Akademisine devredilen "Kruzenshtern", eğitim gemisi olarak kullanılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ 'kumpas soruşturmaları' savcısının kardeşi ve avukatına para göndermiş02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:38
  • Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:23
  • Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüste genel yayılım bitti02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
  • İstanbul Valiliği yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri düzenledi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:49
  • Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:49
  • Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:48
  • 'Ata tohumları' Polatlı'da toprakla buluştu02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:46
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
  • Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
  • Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti