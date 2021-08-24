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Dünyanın jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de

Küresel jeotermal enerji kurulu gücünde yüzde 11,5'lik paya sahip olan Türkiye, kurulu kapasite bakımından dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor.
Dünyanın jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de

Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan Türkiye'de jeotermalden elektrik üretimi ilk olarak kamu yatırımlarıyla 1975'te başlarken, özel sektör tarafından yapılan ilk santral 2006'da devreye alındı.

Jeotermal enerji kapasitesi 2006'de 82 megavat, 2007’de 170 megavat, 2013'te 311 megavat, 2015'te 624 megavat, 2016'da 821 megavat, 2017'de 1064 megavat, 2018'de 1282 megavat, 2019'da ise 1514 megavat oldu.

Jeotermal enerjide kurulu güç bu yıl temmuz sonunda 1650 megavata, santral sayısı ise 63'e ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye 2020 sonundaki 1613 megavat jeotermal enerji kapasitesiyle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı. Geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin 50 megavat olan küresel jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de bulunuyor.

Küresel jeotermal kurulu gücünde ABD 14 bin 50 megavatla ilk sırada yer alırken onu, 2 bin 231 megavatla Endonezya ve 1928 megavatla Filipinler izliyor.

1,2 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçildi
Türkiye'nin 98 bin 263 megavat olan toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 1,65'i jeotermalden oluşuyor. Jeotermalin toplam yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı ise yüzde 3,17.

Ocak-temmuz döneminde üretilen 188,8 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 3,11'i (yaklaşık 5,9 milyar kilovatsaat) jeotermal enerjiden karşılandı. Bu dönemde jeotermalden sağlanan elektrikle yaklaşık 1,2 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçildi.

Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde yer alan jeotermal enerjide en yüksek kapasite 850,4 megavatla Aydın'da bulunuyor. Bunu, 353,8 megavatla Denizli, 349,2 megavatla Manisa, 28 megavatla Çanakkale ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Öte yandan Zorlu Enerji 305 megavat, Gürmat 206 megavat, Greeneco 105,2 megavat ve Türkerler 78 megavatla Türkiye'de en yüksek kurulu güce sahip 4 şirket arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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