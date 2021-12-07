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Dünyanın 'karakutusu' insanlığın iklim karnesini arşivleyecek

Avustralya'da inşa edilecek, dünyanın "karakutusu" olarak adlandırılan yapının, iklime ve iklim kriziyle mücadeleye dair her gelişmeyi kaydedeceği belirtildi.
Dünyanın 'karakutusu' insanlığın iklim karnesini arşivleyecek

CNN'deki habere göre, Avusturalya'nın Tazmanya eyaletinde planlanan kalın çelik duvarları, pil deposu ve güneş panellerine sahip olacak, "dünyanın karakutusu" olarak anılan yapı, otobüs büyüklüğünde ve kolaylıkla zarar verilemez özellikte olacak.

Gelecek nesillerin, insanlığın iklim krizine nasıl yol açtığı ve söz konusu krizle nasıl mücadele ettiğini görebilmesi amacıyla yapılacak karakutu, iklime dair yapılan yeni araştırmalar, haberler ve sosyal medya paylaşımlarını arşivleyecek.

Karakutu, kara ve deniz sıcaklığının değişimleri, okyanus asitlenmesi, atmosferdeki sera gazı miktarı, insan nüfusu, enerji tüketimi, askeri harcamalar ve siyasi değişimler gibi pek çok gelişme dahil olmak üzere geçmişten, bugünden ve gelecekten iklimle ilgili tüm konuşmaları ve eserleri belgeleyecek.

İnşası gelecek yıl tamamlanacak karakutunun; hard disklerin kasımda İskoçya'nın Glasgow kentindeki COP26 İklim Zirvesi'nden bu yana algoritma tabanlı bulguları ve konuşmaları kaydetmeye başladığı aktarıldı.

"Yüzlerce veri seti, ölçüm ve etkileşim sürekli toplanacak"
Tazmanya Üniversitesi ve iletişim şirketi Clemenger BBDO'nun da aralarında yer aldığı projenin geliştiricilerince yapılan açıklamada, karakutunun iklim felaketine dair her adımı kaydedeceği belirtilirken "Gezegenimizin sağlığına ilişkin yüzlerce veri seti, ölçüm ve etkileşim sürekli toplanacak ve gelecek nesiller için güvenli bir şekilde saklanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Karakutunun gelecek 30 ila 50 yıl için yeterli veri depolama kapasitesine sahip olduğunu tahmin eden geliştiricilerin, kutunun depolama kapasitesini daha da artırmaya çalıştıkları belirtildi.

Karakutu etkinleştirildiğinde, bünyesindeki iklim verileri kütüphanesine çevrim içi bir platform üzerinden erişilebilecek.

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