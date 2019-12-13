  • BIST 111.156
  • Altın 273,817
  • Dolar 5,7788
  • Euro 6,4549
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

Bilim adamlarının 40 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.
Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

California Irvine Üniversitesi'nden bir grup buzul bilimci, 40 yılı aşkın süredir 19 araştırma enstitüsünden alınan verilerin yanı sıra radar ve uydu görüntülerini kullanarak beyaz kıta Antarktika'nın yeni bir haritasını çıkardı. 

Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.

"BedMachine Antarctica" adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların, "Nature Geoscience" dergisinde yayınlanacağı belirtildi.

Bilim adamları, sadece okyanuslarda bundan daha derin vadilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Haritada buz tabakasının altında ana kayaların biçimlerinin benzersiz biçimde detaylandırıldığı görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak12 Aralık 2019 Perşembe 10:14
  • Belediye Meclisinde artistlik12 Aralık 2019 Perşembe 00:05
  • Batı’nın Düşmanlığı ve Tavrımız12 Aralık 2019 Perşembe 00:04
  • Sınıfta ölümde şırınga çikolata şüphesi: Şırınga çikolata nedir?11 Aralık 2019 Çarşamba 10:41
  • Meteoroloji'den Antalya için 'kırmızı' uyarı: İlk kez verildi11 Aralık 2019 Çarşamba 09:52
  • Hemşire, çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı11 Aralık 2019 Çarşamba 05:09
  • Ekonomik Hayvan Değiliz11 Aralık 2019 Çarşamba 00:05
  • Türk düşmanı Pierre Loti'nin ismini de silelim11 Aralık 2019 Çarşamba 00:04
  • Polisten evlilik vaadiyle dolandırıcılık uyarısı10 Aralık 2019 Salı 14:05
  • Mucize kurtuluşun görüntüleri ortaya çıktı10 Aralık 2019 Salı 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti