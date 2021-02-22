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Dünyanın makine halısı ihtiyacının yarısını Gaziantep karşılıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, Türkiye'de sektörün en güçlü kenti konumunda bulunan Gaziantep'in, dünyanın ihtiyaç duyduğu parça makine halısının yarısını üreten kent olduğunu belirtti.
Dünyanın makine halısı ihtiyacının yarısını Gaziantep karşılıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, bütün sektörlerde olduğu gibi 2020'nin halı sektöründe de zorlu bir yıl olduğuna değindi.

Ancak Türkiye'de halıcılık sektörünün alternatif pazarlarla sıkıntıyı bertaraf ettiğini ve 2020 yılını 2 milyar 604 milyon 648 bin dolar ihracatla kapattığını anlatan Kaplan, "Böylelikle halıcılık sektörü, 2020 yılında bir önceki yıla göre yükselişini devam ettiren 6 sektörden biri olmuştur. O yüzden özgüvenimiz yüksek ve geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

Halıcılık alanında Türkiye'nin her geçen gün daha fazla söz sahibi konuma geldiğini, bu anlamda Gaziantep'in de farklı bir değerinin olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Gaziantep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla dünya piyasalarında daima yerini almıştır. Gaziantep, halıcılıkta da tüm bu özelliklerini sürdürüyor. Mesela Türkiye, parça makine halısında dünyanın en büyük üreticisi ama bu büyüklükte Gaziantep'in azımsanamayacak bir payı bulunuyor. Öyle ki parça makine halısı ticaretinin yüzde 70'i ülkemizden ve yüzde 53'ü de tek başına Gaziantepli halıcılar tarafından gerçekleştirilmekte."

"2021 için hedef 3 milyar dolar"
Sektörün gelecekten umutlu olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"İhracat konusunda önemli başarılara imza atan Türk halıcıları, bu yıldan da ümitli. Geçen sene yaşanan pandemiye rağmen çalışmalarını azimle sürdüren ve 2,6 milyar dolardan fazla ihracat yapan sektörümüz, 2021 için 3 milyar dolarlık hedef belirlemiş durumda. Şimdiden bu hedefe ulaşılması için önemli adımlar atıldı. Yılın ilk ayı bizim için güzel geçti. İnşallah hedeflediğimiz rakamların üstünü görerek seneyi de tamamlayacağız." diye konuştu.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan:
- "Türkiye, parça makine halısında dünyanın en büyük üreticisi"
- "Parça makine halısı ticaretinin yüzde 70'i ülkemizden ve yüzde 53'ü de tek başına Gaziantepli halıcılar tarafından gerçekleştirilmekte"

Kaynak: Haber Kaynağı
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