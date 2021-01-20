Dünyaya getirdiği bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde M.T.’nin (29), evinde dünyaya getirdiği bebeği, bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olan M.T. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay önceki gün, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sancıları tutan 3 çocuk annesi M.T. evde doğum yaptı. M.T. dünyaya getirdiği erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olan kadın özel bir hastaneye giderken, olay polise bildirildi. Eve giden polis ekibi, yaptığı incelemenin ardından eve gitti. Evde yapılan incelemede bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin cesedi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

M.T.'nin tedavisinin devam ettiği hastane odanın önünde polis nöbet tutarken, gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.’nin ifadesi tedavisinin ardından alınacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.