Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Taliban El Kaide ile güçlerini birleştirdi!

Taliban'a diz çökmeyen Pençir'deki direnişten flaş bir iddia geldi. Bölgede çatışmalar sürerken Ulusal Direniş Cephesi (NRF), terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

Son ABD askerinin de ülkeden ayrılması ile Taliban gözünü Pençşir'e çevirdi.

Başkent Kabil dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge Pençşir'deki direnişçilerden ise dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi.

Direniş cephesi, terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

Direniş cephesinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;

'El Kaide, Afgan Direniş Cephesi'ne karşı savaşmak için Taliban'a katıldı. ABD geri çekildi, tarih tekerrür ediyor.'

Bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren direnişçiler geçtiğimiz saatlerde Pençir'e yönelen düzinelerce Taliban militanını öldürdüklerini iddia etmişti.

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR

Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.