‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ mutluluk dağıtıyor

Keçiören’de sara hastası olan ablası ve 3 yetim yeğeni ile zorlu bir yaşam mücadelesi veren doğuştan engelli Muhammet Albas’a, ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ yardım elini uzattı. İlk kez tekerlekli sandalyesi olan Muhammet, mutluluktan uçtu.

Doğuştan engelli 28 yaşındaki Muhammet Albas’ a yardımsever polis memuru Mustafa Şahin öncülüğünde kurulan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu sahip çıktı. Keçiören’de sara hastası bir ablası ile 3 küçük yetim yeğeni ile yokluk içinde zorlu yaşam mücadelesi veren Muhammet Albas’ın hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaçları giderildi.

YARDIM ELİ UZATILDI

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, geçtiğimiz günlerde aldıkları bir ihbar sonrasında doğuştan engelli olan, tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan Muhammet’in Keçiören’deki evini ziyaret etti. Platform üyeleri, 5 kişinin yaşadığı evde hemen temin edilmesi gereken çok acil ihtiyaçların olduğunu, yerde halı dahi bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen platform üyeleri, hayırseverlerin desteği ile başta Muhammet olmak üzere evdeki herkese yardım elini uzattı.

YURT DIŞINDAN YETİMLERE DESTEK GELDİ

Anne ve babası yaklaşık 5 yıl önce vefat eden, imkanları olmadığından dolayı tekerlekli sandalyesi bulunmayan Muhammet Albas’a Amerika’dan Buse adındaki bir hayırsever tekerlekli sandalye gönderdi. Evdeki halı, ev eşyası ve yetimlerin kıyafet ihtiyaçları ise Almanya’da yaşayan Serap adındaki hayırsever tarafından karşılandı. Muhammet’e Yağız Yılmaz tarafından çok istediği Beşiktaş forması hediye edildi. Evdeki ilkokul çağında bulunan 3 yetim yeğeninin de tüm ihtiyaçları giderildi. Tüm gıda ihtiyaçları da tamamlandı. Kirada oturdukları tespit edilmesi üzerine bir miktar kira yardımında da bulunuldu.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Gazetemize bilgi veren Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’nun kurucusu Mustafa Şahin, “Keçiören’de kiralık bir evde ikamet eden ve sadece yardımseverlerin desteğiyle hayata tutunan Muhammet kardeşimize tekerlekli sandalye, gıda, ev eşyası hediye ederek mutluluklarına ortak olan, herkesin gönlünü kazanan platform üyeleri İlknur Uzun, Hakan Yılmaz, Canan Üstündağ, Emine Türker ve şahsım bu yetim kardeşimiz ile yeğenlerine sahip çıkarak atalarımızdan öğrendiğimiz mazluma fakire sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi gönüllü olarak yardımlaşma yardıma davet ediyoruz; çünkü dünyayı iyilik kurtaracak” dedi. Şahin Amerika’dan, Almanya’dan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Muhammet Albas’a destekte bulunan herkese teşekkür etti. Şahin “Leyla hanıma, İlknur hanıma, Mustafa Konuk’a, Ramazan Gür’e ve Selma Taha’ya da çok teşekkür ederim” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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