  • BIST 99.649
  • Altın 286,226
  • Dolar 5,8613
  • Euro 6,4365
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ mutluluk dağıtıyor

Keçiören’de sara hastası olan ablası ve 3 yetim yeğeni ile zorlu bir yaşam mücadelesi veren doğuştan engelli Muhammet Albas’a, ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ yardım elini uzattı. İlk kez tekerlekli sandalyesi olan Muhammet, mutluluktan uçtu.     
‘Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’ mutluluk dağıtıyor

Doğuştan engelli 28 yaşındaki Muhammet Albas’a yardımsever polis memuru Mustafa Şahin öncülüğünde kurulan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu sahip çıktı. Keçiören’de sara hastası bir ablası ile 3 küçük yetim yeğeni ile yokluk içinde zorlu yaşam mücadelesi veren Muhammet Albas’ın hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaçları giderildi.

YARDIM ELİ UZATILDI

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, geçtiğimiz günlerde aldıkları bir ihbar sonrasında doğuştan engelli olan, tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan Muhammet’in Keçiören’deki evini ziyaret etti. Platform üyeleri, 5 kişinin yaşadığı evde hemen temin edilmesi gereken çok acil ihtiyaçların olduğunu, yerde halı dahi bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen platform üyeleri, hayırseverlerin desteği ile başta Muhammet olmak üzere evdeki herkese yardım elini uzattı. 

YURT DIŞINDAN YETİMLERE DESTEK GELDİ

Anne ve babası yaklaşık 5 yıl önce vefat eden, imkanları olmadığından dolayı tekerlekli sandalyesi bulunmayan Muhammet Albas’a Amerika’dan Buse adındaki bir hayırsever tekerlekli sandalye gönderdi. Evdeki halı, ev eşyası ve yetimlerin kıyafet ihtiyaçları ise Almanya’da yaşayan Serap adındaki hayırsever tarafından karşılandı. Muhammet’e Yağız Yılmaz tarafından çok istediği Beşiktaş forması hediye edildi. Evdeki ilkokul çağında bulunan 3 yetim yeğeninin de tüm ihtiyaçları giderildi. Tüm gıda ihtiyaçları da tamamlandı. Kirada oturdukları tespit edilmesi üzerine bir miktar kira yardımında da bulunuldu.  

dunyayi-iyilik-kurtaracak-platformu,-polis-memuru-mustafa-sahin,-muhammet-albas,.jpg

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK 

Gazetemize bilgi veren Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’nun kurucusu Mustafa Şahin, “Keçiören’de kiralık bir evde ikamet eden ve sadece yardımseverlerin desteğiyle hayata tutunan Muhammet kardeşimize tekerlekli sandalye, gıda, ev eşyası hediye ederek mutluluklarına ortak olan, herkesin gönlünü kazanan platform üyeleri İlknur Uzun, Hakan Yılmaz, Canan Üstündağ, Emine Türker ve şahsım bu yetim kardeşimiz ile yeğenlerine sahip çıkarak atalarımızdan öğrendiğimiz mazluma fakire sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi gönüllü olarak yardımlaşma yardıma davet ediyoruz; çünkü dünyayı iyilik kurtaracak” dedi. Şahin Amerika’dan, Almanya’dan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Muhammet Albas’a destekte bulunan herkese teşekkür etti. Şahin “Leyla hanıma, İlknur hanıma, Mustafa Konuk’a, Ramazan Gür’e ve Selma Taha’ya da çok teşekkür ederim” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den asfalt cevabı: Eksiklikler tamamlansın toz kalkacak09 Ekim 2019 Çarşamba 00:10
  • Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tepkileri sürüyor08 Ekim 2019 Salı 00:25
  • Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gazetemize teşekkür08 Ekim 2019 Salı 00:20
  • 'Hayır Marketi'nde yüzler gülüyor08 Ekim 2019 Salı 00:15
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: El işçiliğinde KDV sıfır olmalı08 Ekim 2019 Salı 00:10
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan dua ve destek istedi07 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
  • Başkent'in ilginç köyü: Kesiktaş07 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin07 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti