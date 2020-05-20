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Dünyayı iyilik kurtaracak platformu’ndan ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardım eli

Ankara merkezli Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye ve dünyadaki binlerce ihtiyaç sahibi ve yetime çeşitli yardımlarda bulundu.  
Dünyayı iyilik kurtaracak platformu’ndan ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardım eli

Ankara merkezli Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu Başkanı Mustafa Şahin, Ramazan ayındaki yardım faaliyetleriyle ilgili gazetemize bilgi verdi. 

Şahin, hayırseverlerin desteği ile Türkiye’deki 8 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduklarını açıkladı. Koronavirüsle mücadelede sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak üzere Ramazan ayında adeta seferberlik başlattıklarını belirten Şahin, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdüklerini söyledi. 

DÜNYA YETİMLERİNE İFTAR

Yurtdışındaki yardım faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Şahin, “Arakan’daki 200 yetim çocuğumuza iftar verildi. Yine Afrika kıtasında bulunan Mali’deki yetimlerimize, Kur’an-ı Kerim ve oyuncak hediye ettik; iftar verdik” dedi. 

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SEVGİ ULAŞTIRIYORUZ

Hayırsever ve yardımseverlerin desteği ile Türkiye’deki ve dünyadaki ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin şunları söyledi:  “Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu olarak tek düşüncemiz var. Bu düşünce kapsamında ‘Ay ve Güneş herkesin lambasıdır, hava herkesin havasıdır, su herkesin suyudur Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?’ dedik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladık. 

‘Herkes baş tacıdır herkesten Allah razı olsun’ dedik ve çıktık yola. Vakıf veya dernek olmadan bize güvenen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Platform olarak Türkiye ve dünya üzerinde özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu uğurda gecesini gündüzüne katan ekibimize teşekkür ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarımız İlknur Uzun, Aylin Dayı, Merve Solak Türkiye ve dünya üzerindeki yetimlere ulaşmanın sevgi götürmek olduğunu söylüyor. Ben de bu söze katılıyorum. Biz aslında sevgi ulaştırıyoruz. Bizim için önemli olan ihtiyaç sahibinin ve yetimin gülmesi, unutmayalım ki onlar gülerse dünya güler.”  

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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