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Dünyayı sarsacak iddia: Yarın duyuracak İngiltere Başbakanı Theresa May istifamı edecek

İngiltere merkezli yayın kuruluşu The Times, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 24 Mayıs Cuma günü istifasını duyuracağını öne sürdü.
Dünyayı sarsacak iddia: Yarın duyuracak İngiltere Başbakanı Theresa May istifamı edecek

İngiltere merkezli yayın kuruluşu The Times, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 24 Mayıs Cuma günü istifasını duyuracağını öne sürdü.

The Times'ta yer alan iddiaya göre İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinenin tepkisini toplayan Brexit planı sebebiyle istifa edeceğini duyuracak.

Gazetede yer alan habere göre ayrıca Theresa May, 125 bin üyeli Muhafazakar Parti, kendisinin yerine geçecek ismi iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyene kadar görevde kalacak.

BREXIT KRİZİ

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere Başbakanı May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

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