Dünya'yı ve İslam toplumunu etkileyen büyük salgınlar

Dünyada hızla yayılarak can almaya devam eden koronavirüs salgını tarihte büyük ölümlere neden olan ve çok ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlar oluşturan salgın hastalıkları akıllara getirdi.

Dünyada hızla yayılarak can almaya devam eden koronavirüs salgını tarihte büyük ölümlere neden olan ve çok ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlar oluşturan salgın hastalıkları akıllara getirdi. İşte dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen salgınları sizin için derledik.

Dünyaya hızla yayılarak can almaya devam eden yeni tip koronavirüsün olumsuz etkisi giderek artıyor. Dünya genelindeki vaka sayısı son bilgilere göre 1 milyon 767 bin 855 kişiye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 bini aştı.

Dünyadaki neredeyse tüm ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs , tarihte büyük ölümlere neden olan ve tarihin seyrini değiştiren salgın hastalıkları akıllara getirdi.

Dünyada ve İslam toplumunda çok ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlar oluşturan tarihteki büyük salgınlar sizin için derledik. Tarihteki büyük salgınlar şöyle:

Antoninus vebası nedir? Antoninus vebası kaç can aldı?

ANTONİNUS VEVASI

Antoninus vebası, MS 165-180 yılları arasında yaşandığı tahmin edilen, Yakın Doğu'daki seferlerden Roma İmparatorluğu'na dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalıktır. Akademisyenler bunun çiçek hastalığı ya da kızamık olduğunu düşünmektedir. Hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte.

Justinian vebası nedir? Justinian vebası kaç can aldı?

JUSTİNİAN VEBASI

MS. 541 ve 542 yılları arasında ortaya çıkan Justinianus Veba Salgını ise Bizans İmparatorluğu'nu vurdu ve tüm dünyada 30 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

Şireveyh salgını nedir? Şireveyh salgını kaç can aldı?

ŞİREVEYH SALGINI

627 yılında ‘ Şireveyh ' adı verilen bir salgın Sasanilerin başkenti Medain’de görüldü. 20 binden fazla insan öldü.

Amvas vebası nedir? Amvas vebası kaç can aldı?

AMVAS VEBASI

639 yılında meydana gelen Amvas veba salgını Suriye bölgesindeki Müslümanların faaliyetlerini ciddi anlamda etkiledi. 25 binden fazla insanın öldüğü salgında Ebu Ubeyde b. Cerrah, Muaz b. Cebel gibi ashabın ileri gelenlerinden vefat edenler de oldu. Aynı yıl etkili bir kıtlık da yaşandı. Urfa’dan Şam’a, oradan Ürdün ve Filistin bölgesine kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğu biliniyor.

Mısır ve Basra salgını nedir? Mısır ve Basra salgını kaç can aldı?

MISIR VE BASRA’DA SALGIN

685 yılında Mısır’da ortaya çıkan salgın çok sayıda insanın ölümüne sebep oldu. Bundan iki yıl sonra, Abdullah b. Zübeyr’in hilafeti döneminde 687 yılında Basra’da oldukça etkili bir salgın daha ortaya çıktı. Birçok insanın ölümüne sebep olduğu için sel sularının önüne geleni sürüklemesine benzetilerek Carif Taunu diye anılır. Bu salgından dolayı üç günde 70 bin kişinin öldüğü söyleniyor.

ŞAM’DA SALGIN

725 ve 733 yıllarında Şam’da şiddetli salgınlar yaşandı. 734 yılında ise Şam ve Irak bölgelerinde, özellikle Irak’ın Vasıt şehrinde etkili olan bir salgın görüldü. 735 yılında tabiin müfessirlerinden Katâde b. Diâme el-Vâsıtî salgın sebebiyle Vasıt’ta öldü. Etkisi azalsa da bu salgının birkaç yıl sürdüğü anlaşılmakta.

Japonya çiçek hastalığı salgını nedir? Japonya çiçek hastalığı salgını kaç can aldı?

JAPONYA’DA ÇİÇEK HASTALIĞI SALGINI

MS. 735 yılında Tokyo’da ortaya çıkan Japon Çiçek Hastalığı Salgını komşu ülkelere yayılarak iki yıl içinde yaklaşık bir milyon insanı öldürdü.

FARİS’TE SALGIN

749 yılında Basra ve çevresinde etkili olan bir salgınının üç ay sürdüğü ve bu sürede her gün yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. 911 yılında Faris bölgesinde meydana gelen salgında ise 7 bin kişi vefat etti.

BAĞDAT’TA SALGIN

977 yılında Bağdat’ta birçok doğal afetin meydana geldiği anlatılır. Yangın, depremler, Dicle Nehri’nin taşması gibi felaketlerin yanında salgın da yaşanır. 1085 yılında Irak, Hicaz ve Şam bölgelerinde salgın hastalıkları baş gösterir. İnsanların yanı sıra evcil ve vahşi hayvanlar arasında da ciddi ölümler meydana gelir. Bundan başka 1258 yılında Bağdat’ta etkili olan salgın hastalıklar sebebiyle birçok kişinin vefat ettiği de biliniyor. 1348 yılında geniş bir bölgede etkili olan taun sebebiyle Şam’da bir günde 300’den fazla kişinin vefat ettiği biliniyor.

Kara veba nedir? Kara veba kaç can aldı?

AVRUPA’DA “KARA ÖLÜM” VEBASI

Tarihin en ölümcül salgınlarının başında ise Kara Veba (Kara Ölüm) geliyor. Hıyarcıklı Vebası (Bubonic Plague) olarak da bilinen salgın 1347 ve 1351 tarihleri arasında tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 200 milyon insanın ölümüne neden oldu. Kara Veba ’nın Çin'de veya yakınlarında ortaya çıktığına ve ardından önce İtalya'ya, daha sonra tüm Avrupa'ya, oradan da dünyanın dört bir yanına yayıldığına inanılıyor. Bu salgında 75 ila 100 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Çiçek hastalığı salgını nedir? Çiçek hastalığı salgını kaç can aldı?

YENİ DÜNYA ÇİÇEK SALGINI

Yeni Dünya Çiçek Hastalığı Salgını (Small Pox) ise 1520 yılında ortaya çıktı ve 56 milyon insanın hayatına mal oldu.

MEKSİKA’DA SALGIN

4 ayrı RNA virüsünün yol açtığı “Kanamalı ateş” salgınları, 1545-1548 yılları arasında Meksika’da ortaya çıktı ve tahminen 5 ile 15 milyon insanı öldürdü.

İspanyol vebası kaç can aldı?

İSPANYOL VEBASI

Veba bu kez 1647-1652 yılları arasında İspanya’da görüldü. Veba , İspanya’da 76 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Kolera kaç can aldı?

KOLERA SALGINI

1817-1824’te Asya ve Avrupa’da ortaya çıkan kolera salgını , 1899- 1923 yılları arasında yaklaşık bir milyon can aldı. Kolera, 1817′de Japonya’da, 1826′da Moskova’da, 1831′de Berlin’de, Paris’te ve Londra’da salgınlar yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında görülen kolera salgını ciddi kayıplara sebep oldu.

Tifüs kaç can aldı?

TİFÜS SALGINI

Tifüs epidemisi 1848 yılında 20 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuldu.

ÇİN’DE SALGIN

Çin'in Yunnan Eyaleti’nde 1855 yılında, Üçüncü Veba (The Thirid Plague) olarak bilinen oldukça geniş kapsamlı bir veba formu ortaya çıktı. Salgın daha sonra dünyadaki tüm kıtalara yayıldı ve 12 milyon insanın hayatına mal oldu.



RUSYA’DA SALGIN

1889 - 1890 yılları arasında yayılan Rus Gribi (Russian Flu) salgınında ise bir milyon kişi öldü.

ASYA GRİBİ

-Çin'de 1956 yılında ortaya çıkan Asya Gribi (Asian Flu) nedeniyle de yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti.

İspanyol gribi kaç can aldı?

İSPANYOL GRİBİ

1918 yılında patlak veren İspanyol gribi sadece bir yılda yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu. Dünya nüfusunun dörtte biri salgından etkilendi.

AİDS nedir? AİDS kaç can aldı?

HIV-AIDS SALGINI

Tarihin en ölümcül hastalıkları arasında dünyada hâlâ yaygın olarak rastlanan AIDS (HIV) bulunuyor. İlk olarak 1981 yılında ortaya çıkan AIDS nedeniyle şu ana kadar 35 milyon kişi öldü.

SARS ve MERS salgını nedir? SARS ve MERS salgını kaç can aldı?

SARS VE MERS SALGINI

2002-2003 yılları arasında patlak veren SARS virüsünün yayılması sonucu 774 kişi ölürken MERS virüsü de 2012'den bu yana en az 828 kişinin canına mal oldu. Sars, Hong Kong’da başladı pandemi haline geldi. Mers ise ilk olarak Ürdün’de görüldü ve pandemi haline geldi.

Domuz gribi nedir? Domuz gribi kaç can aldı?

DOMUZ GRİBİ

Yakın tarihte 2009-2010 yılları arasında ABD ve Meksika'da Domuz Gribi (Swine Flu) patlak verdi. Tüm dünyaya yayılan hastalık nedeniyle yaklaşık 200 bin insan hayatını kaybetti.

Zika virüsü nedir? Zika virüsü kaç can aldı?

ZİKA VİRÜSÜ

2015 yılından önce sadece Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik Adalarında bulunmakta olan bu virüs mayıs 2015'ten sonra Brezilya dışında Fransa, Amerika ve El Salvador'da görülmeye başladı. Binlerce can aldı.

Ebola nedir? Ebola kaç can aldı?

EBOLA SALGINI

2013-2016 yılları arasında Batı Afrika’da patlak veren Ebola salgını 11 bin 300’den fazla ölüme yol açtı. Batı Afrika Ebola salgını , Aralık 2013'te Gine'de başladı, Liberya, Sierra Leona gibi Batı Afrika ülkelerine yayılan ve Haziran 2016'da sona eren salgın sonucunda virüs 28 bin 616 kişiye bulaştı. Bu salgın, hastalığa yakalanan kişi ve ölümler açısından tarihteki en ölümcül ebola salgını olarak kayıtlara geçti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-