  • BIST 1.495
  • Altın 412,854
  • Dolar 7,3054
  • Euro 8,8290
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -1 °C
» »

'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım

'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan bekçi ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü patlak lastik üzerinde 2 kilometre kaçtı. 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi, Cici Sokak’ta meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekipleri Gülbahçe Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde seyreden Uğur M. yönetimindeki 16 FD 750 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçi ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü.

PATLAK LASTİKLE JANT ÜZERİNDE 2 KİLOMETRE KAÇTI

Şüphelinin İstanbul Yolu Caddesi istikametine kaçışını önlemek isteyen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Kovalamaca sırasında 2 lastiği patlayan ve jant üzerinde kaçmaya devam eden Uğur M., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Uğur M., araçtan inerek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Bölgede önlem alan ekipler, sokakları didik didik aradı. Uğur M. bir süre sonra Bahar Mahallesi, Cici Sokak'ta park halindeki otomobillerin arasında gizlenerek saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

ÜZERİNDE TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDI

Yapılan aramada üzerinde tabanca ile bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım" diyerek kendisini savundu.

Şüphelinin otomobili detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Uğur M. gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "İstanbul'da artış eğilimi var"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "İstanbul'da artış eğilimi var"
Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada 
Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada 
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
“Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü'' iddiası
“Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü'' iddiası
Marketlerin yeni reyon oyunu
Marketlerin yeni reyon oyunu
Son Eklenen Videolar
Hurdacıların 'bölge' kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Hurdacıların 'bölge' kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 
Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada
Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama
Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı
Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti