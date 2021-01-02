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‘Dur’ ihtarına uymadılar, kovalamaca sırasında polis aracına çarptılar

EDİRNE’de, sürücüsü kısıtlama nedeniyle trafik uygulaması yapan polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında trafik ekibinin aracına çarptı.
‘Dur’ ihtarına uymadılar, kovalamaca sırasında polis aracına çarptılar

Edirne’de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Gazimihal Köprü girişinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, polis içinde 2 kişinin bulunduğu  22 AB 262 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtarı uymayan otomobil sürücüsü, araçla birlikte kaçmaya başladı. 

Polis ekipleriyle araç arasında yaşanan kovalamaca bir süre devam etti. Araç, Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde, trafik polisi aracına çarptı. İki araçta da hasar meydana gelirken, sürücü Selami E. polis ekiplerince yakalandı, yanında bulunan Kasım B., otomobilden inip koşarak kaçtı. Ara sokaklarda polisin takibi sonrasında Kasım B. de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kasım B. ve Selami E.'nin sorgusu sürüyor.

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