'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtılar

Yalova'da, 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki uyuşturucu madde satıcıları ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, otomobiliyle hareket ettiği sırada polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 ABY 016 plakalı otomobildekiler kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe alırken, yapılan plaka sorgusunda otomobilin Bursa’nın Gemlik ilçesinden kiralandığı öğrenildi. Şüphelilerin Osmangazi Köprüsü’nden Bursa istikametine kaçtığı bilgisini alan Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti.

POLİS ARACINA ÇARPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR

İznik Devlet Hastanesi mevkiinde yolu kesmeye çalışan Yalova Emniyeti Narkotik Şube ekiplerinin aracına çarpan şüpheliler, kaçmaya devam ederken kazada otomobilde bulunan komiser yardımcısı Y.T. yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.T. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin arkasından üç el ateş ettiği şüphelilerin otomobili ise Hisardere köyü yolu üzerinde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Jandarma ve polis ekipleri tarla içlerine doğru kaçtığı düşünülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kimliği belirsiz sürücünün terk ettiği otomobil otoparka çekilirken, yaralı komiser yardımcısı Y.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.