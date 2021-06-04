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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

NEVŞEHİR’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sürücü hastaneye kaldırıldı.
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Uçhisar kavşağında meydana geldi. D.Ç. yönetimindeki 50 DC 757 plakalı otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. D.Ç., yaşanan kovalamaca sonucu kendini durdurmaya çalışan 2 polis memurunun içinde bulunduğu 50 A 5934 plakalı polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru ile sürücü D.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı polis memurlarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, akollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü D.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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