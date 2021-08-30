Dur ihtarına uymayan sürücü: Bakın nerede yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü 30 dakikalık kovalamacanın ardından direksiyon başında uyurken yakalandı. 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen ve daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen