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Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi

Trabzon'da otobüs durağına yerleştirilip, maskesi olmayan vatandaşların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüs simgesine dönüştüren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması, etkisini gösterdi.
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratmak için, otobüs durağına yapay zekâ tabanlı dijital ekran yerleştirildi. Maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, uyarı veren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması ilk günden etkisini gösterdi. Durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüs imgesine dönüşen uygulamayla, maske takmayan ya da maskesini çene altında tutanlar, daha dikkatli olmaya başladı.

‘ÖDÜM KOPTU, MASKEMİ TAKTIM’

Düzenekle, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiren vatandaşlar, örnek çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti. Durakta otobüs bekleyen Şükran Kahraman, “Maske takmayınca virüs yüzüme gözüme bulaştı. Ödüm koptu, hemen maskemi yukarı çektim. Aferin bizim Trabzonlulara ve belediyemize, örnek bir uygulama oldu. Herkes kurallara uysun, dikkat etsinler, evden çıkmasınlar” dedi.

‘SANAL DA OLSA ‘MASKE TAK’ DİYOR’

Yoldan geçtiği sırada ilgisini çeken ekrana bakıp test eden Şener Öztürk “İyi bir uygulama, maskemi çekince orada bir simülasyon beliriyor. İlk görünce çok şaşırdım. Sanal da olsa vatandaşa ‘maskeni tak’ diyor. O ekranda kendimi öyle görünce tiksindiriyor, çok dikkat etmemiz lazım. Kurallara uymalıyız” diye konuştu.

‘MASKE ARTIK HAYATIN BİR PARÇASI’

Melahat Öztürk, uygulamayla insanların özellikle maskeyi düzgün takma konusunda dikkatli davrandığını söylerken, kent sakini Cengiz Ustaömeroğlu ise “Maskesiz, ekranda güzel ve hoş görünmüyoruz. Maske artık hayatımızın bir parçası. Ürkütücü tablo var, bilinçli olup, söylenen kurallara uymalıyız” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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