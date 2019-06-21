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Dursun Özbek, G.Saray'ı icraya verdi

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı kulübe icra takibi başlattı.
Dursun Özbek, G.Saray'ı icraya verdi

Galatasaray'da başkan olduğu dönemde kulübe cebinden para veren Dursun Özbek, toplamda 98 milyon TL'yi bulan iki farklı icra takibi başlattı.

Liseli muhaliflerle mahkemelik olan ve zorlu bir süreçten geçen Galatasaray yönetimine bir kötü haber de Dursun Özbek'ten geldi.

 

98 MİLYON TL'LİK ALACAK

Maddi olarak zor durumda olduğunu dile getiren Dursun Özbek, kulübe 13 milyon 600 bin euroluk ve 7 milyon TL'lik iki ayrı icra gönderdi.

Toplamda 98 milyon TL tutarındaki bu rakamı Özbek'in başkan olduğu dönemde Galatasaray'a verdiği belirtiliyor.

Bilindiği gibi Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'e iki seçim üst üste kaybederek başkanlıktan olmuştu. Olası bir seçimde yeniden başkan adayı olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan bu haberlerin basına yansıması sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz."

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