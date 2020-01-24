Durum giderek kötüleşiyor: Çin'de ölü sayısı 26'ya çıktı

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan coronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 830'a, ölü sayısı ise 26'ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin hemen hemen yarısının 80 yaşın üstünde olduğu aktarılırken, bölgeden korkutucu görüntüler geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmasıyla ortalığı kasıp kavurmaya başlayan coronavirüs salgını giderek yayılmaya devam ediyor. Çin merkez televizyonunun (CCTV) Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerini aktardığı habere göre, virüsten etkilenen kişi sayısı 830'a yükselirken, ölü sayısı ise 25'e çıktı. Virüsten etkilenen 830 kişiden 177'sinin durumun ağır olduğu ifade edildi.

VİRÜS ÇİN'DEN 9 ÜLKEYE SIÇRADI

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.