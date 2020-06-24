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Dürümlü katliamı davası tutuklu sanığı Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Dürümlü katliamı davasında tutuklu sanık Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dürümlü katliamı davası tutuklu sanığı Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdur avukatları hazır bulundu. 

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanık Taş'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Taş'a "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi. 

Dürümlü katliamı 
Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikleri ve 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler, patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. 

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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