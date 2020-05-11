Dürümlü katliamı nedir? Dürümlü katliamı ne zaman oldu? Dürümlü katliamında kaç kişi öldü?
Dürümlü Katliamı ya da Dürümlü Saldırısı, PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da yerel saatle 22:30 dolaylarında Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıdır.
Dürümlü katliamında kaç kişi öldü? Dürümlü katliamını kim üstlendi?
PKK’nın üstlendiği Dürümlü Katliamı 16 kişinin yaşamını yitirmesine, 23 kişinin de yaralanmasına 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden oldu.
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