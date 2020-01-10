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DUS ek tercihleri alınmaya başlandı

Adaylar, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerini 16 Ocak'a kadar yapabilecek.
DUS ek tercihleri alınmaya başlandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 DUS ek tercih işlemleri bugünden itibaren 16 Ocak saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2019-DUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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