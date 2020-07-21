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Düştüğümüz yerden güçlenerek kalkacağız

Süper Lig’e veda edecek Başkent’in asırlık çınarı Ankaragücü’nün Başkanı Fatih Mert, “Sizlerin üzüntüsü bizleri daha çok üzüyor. Ankaragücü düştüğü yerden daha da güçlenerek kalkacaktır” dedi.  
Düştüğümüz yerden güçlenerek kalkacağız

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti. 110 yıllık tarihe sahip sarı lacivertli Başkent temsilcisinin küme düşmesi, kentte büyük bir üzüntüye neden oldu. İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 1910 yılında kurulan Ankaragücü’nün küme düşmesine rağmen Başkent’in asırlık çınarına destek mesajları yağdı.  

DESTEK DEVAM EDECEK

Ankaragücü’nün küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Başkan Mansur Yavaş mesajında “Sezonu mali problemler ve transfer yasağı konusundaki sıkıntılara rağmen sürdürmeye çalışan Ankaragücü'müz bugün Süper Lig'e veda etti. İmalat-ı Harbiye'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefine ulaşacağına inanıyorum. Asırlık çınarımıza desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. 

SENİ KALDIRIMDA BİLE DESTEKLERİZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise şu mesajı paylaştı:  “Canın sağ olsun Ankaragücü senin arman bir bez parçasında olsun ve asfaltta oyna. Biz seni kaldırımda destekleriz.”

ALTIN HER YERDE ALTINDIR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da “Altın, her yerde altındır. Baş tacımızsın Ankaragücü” notunu düştü. 

ÖNEMLİ OLAN PES ETMEMEK

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankaragücü’nün yeninden bir üst lige çıkacağına inandığını belirterek, “Bazen elinizden geleni yapsanız da olmaz. Ama önemli olan pes etmemektir. Ankaragücü'müzün seneye tekrar Süper Lig’de olacağına tüm kalbimle inanıyorum” sözlerini kaydetti.   

DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN GÜÇLENEREK KALKACAĞIZ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ise düştüğü yerden daha da güçlenerek kalma sözü vererek şunları aktardı: “Çok büyük mücadeleler verdik ama olmadı. Sizlerin üzüntüsü bizleri daha çok üzüyor emin olun. Ankaragücü büyük bir camiadır, düştüğü yerden muhakkak daha da güçlenerek kalkacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.” 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

 

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