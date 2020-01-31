  • BIST 119.850
  • Altın 302,725
  • Dolar 5,9796
  • Euro 6,5910
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Düve alım desteğine düzenleme

Yetiştiricilerin düve alım desteğinden yararlanabilmesi için hayvanları temin edebilecekleri yerlere birliklerin yanı sıra yetiştirici ve üretici örgütleri de eklendi.
Düve alım desteğine düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 20 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetiştiriciler, Bakanlığın düve alım desteğinden yararlanabilmek için düve ve mandalarını yetiştirici ve üretici örgütlerinden de temin edebilecek.

Geçmiş düzenlemede, söz konusu destekten yararlanabilmek için hayvanların düve yetiştirici merkezlerinden, hayvancılıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilmesi şartı bulunuyordu. Böylece, bu kuruluşların yanı sıra aralarında kooperatiflerin de bulunduğu yetiştirici/üretici örgütlerinden temin imkanı sağlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Çin ekonomisini vurdu29 Ocak 2020 Çarşamba 19:45
  • HSBC, Türkiye'den çekiliyor29 Ocak 2020 Çarşamba 17:37
  • Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak29 Ocak 2020 Çarşamba 16:56
  • Ev dışı yeme-içme sektörü 110 milyar liraya ulaştı29 Ocak 2020 Çarşamba 16:54
  • Ekonomik güven endeksi arttı29 Ocak 2020 Çarşamba 11:19
  • Motorine vergi artışı nedeniyle 13 kuruş zam29 Ocak 2020 Çarşamba 10:31
  • THY'den Çin uçuşları için yeni karar29 Ocak 2020 Çarşamba 09:33
  • Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor29 Ocak 2020 Çarşamba 09:28
  • Akaryakıtta ikinci indirim28 Ocak 2020 Salı 16:48
  • Dolarda günün ilk rakamları28 Ocak 2020 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti