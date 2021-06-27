  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Giresun'un Çamoluk ilçesi sınırlarındaki harap durumda olan tarihi kilisenin restorasyonu için 18 yaşındaki gencin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı başvuru üzerine çalışma başlatıldı.
Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

CİMER'e başvuran 18 yaşındaki Bünyamin Tombul, Giresun'un Çamoluk ilçesi Kayacık köyündeki yıkık tarihi kilisenin restore edilmesini talep etti.

Tombul başvurusunda, "Bu kilisenin restorasyonu ile bölgenin tanınması sağlanabilir ve ne kadar çok kültürlü bir yapıda barış içerisinde yaşandığı gelecek nesillere aktarılabilir." ifadelerini kullandı.

Konunun CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi üzerine Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgede inceleme başlattı.

burak-yilmaz_2021_haziran_1_aa-24926544.jpg

İncelemenin ardından Kurul, kilisenin koruma grubunun "1" ilan edilmesine karar verip, onarımının yapılması için kiliseye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kendilerine sunulmasını istedi.

Kurulun kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
"Kime ait olursa olsun hiçbir tarihi esrin kaybolmasını istemiyorum"
CİMER'e yaptığı başvuruyu ve sonucunu AA muhabirine değerlendiren Bünyamin Tombul, kararın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ailesiyle İstanbul'da yaşadığını, yaz aylarında Çamoluk'a gittiklerini belirten Tombul, "Benim köyüm Karadikmen. Kilisenin bulunduğu Kayacık köyüne çok yakın. Geçen yıl çevre köyleri gezmeye çıktığımızda bu kiliseyi fark ettim. Yıkık durumdaydı. Turizme kazandırılabilir mi diye düşündüm. Bunun üzerine CİMER'e bu yılın başında başvurdum. Başvurumun dikkate alındığını ve talebimin karşılık bulduğunu görmek gurur ve mutluluk verici." dedi.

Tarihi eserler ve yapıların herkes tarafından ülkenin zenginliği olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Tombul, "Kime ait olursa olsun bu ülkede hiçbir tarihi eserin kaybolmasını istemiyorum. Bizim ülkemiz çok kültürlü bir ülke. Orada bir sinagog da olsa ben onun da restore edilmesini isterdim." diye konuştu.
Kilisenin tarihçesi
Çamoluk Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayacık Köyü Kilisesi'nin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı bulunmuyor. Bölgedeki benzer örnekleri ile karşılaştırıldığında kilisenin 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para mağduru hakkını KDK'de arıyor27 Haziran 2021 Pazar 12:50
  • Kovid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor27 Haziran 2021 Pazar 12:48
  • Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi27 Haziran 2021 Pazar 12:46
  • Devlet korumasında yetişen gençlere meslek hayatlarında 'tam destek'27 Haziran 2021 Pazar 12:36
  • Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi27 Haziran 2021 Pazar 12:07
  • Koşarak geldi, saniyelerle sınavı kaçırdı27 Haziran 2021 Pazar 11:50
  • Otellerdeki açık büfelerin salgın sonrasında da kontrollü sunulması bekleniyor27 Haziran 2021 Pazar 11:40
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Haziran 2021 Pazar 11:26
  • TBMM'de bu hafta 4. Yargı Paketi görüşülecek27 Haziran 2021 Pazar 11:15
  • Siirt Valiliğinden Açıklama27 Haziran 2021 Pazar 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti