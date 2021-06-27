Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Giresun'un Çamoluk ilçesi sınırlarındaki harap durumda olan tarihi kilisenin restorasyonu için 18 yaşındaki gencin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptığı başvuru üzerine çalışma başlatıldı.

CİMER'e başvuran 18 yaşındaki Bünyamin Tombul, Giresun'un Çamoluk ilçesi Kayacık köyündeki yıkık tarihi kilisenin restore edilmesini talep etti.

Tombul başvurusunda, "Bu kilisenin restorasyonu ile bölgenin tanınması sağlanabilir ve ne kadar çok kültürlü bir yapıda barış içerisinde yaşandığı gelecek nesillere aktarılabilir." ifadelerini kullandı.

Konunun CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi üzerine Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgede inceleme başlattı.

İncelemenin ardından Kurul, kilisenin koruma grubunun "1" ilan edilmesine karar verip, onarımının yapılması için kiliseye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kendilerine sunulmasını istedi.

Kurulun kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"Kime ait olursa olsun hiçbir tarihi esrin kaybolmasını istemiyorum"

CİMER'e yaptığı başvuruyu ve sonucunu AA muhabirine değerlendiren Bünyamin Tombul, kararın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ailesiyle İstanbul'da yaşadığını, yaz aylarında Çamoluk'a gittiklerini belirten Tombul, "Benim köyüm Karadikmen. Kilisenin bulunduğu Kayacık köyüne çok yakın. Geçen yıl çevre köyleri gezmeye çıktığımızda bu kiliseyi fark ettim. Yıkık durumdaydı. Turizme kazandırılabilir mi diye düşündüm. Bunun üzerine CİMER'e bu yılın başında başvurdum. Başvurumun dikkate alındığını ve talebimin karşılık bulduğunu görmek gurur ve mutluluk verici." dedi.

Tarihi eserler ve yapıların herkes tarafından ülkenin zenginliği olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Tombul, "Kime ait olursa olsun bu ülkede hiçbir tarihi eserin kaybolmasını istemiyorum. Bizim ülkemiz çok kültürlü bir ülke. Orada bir sinagog da olsa ben onun da restore edilmesini isterdim." diye konuştu.

Kilisenin tarihçesi

Çamoluk Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayacık Köyü Kilisesi'nin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı bulunmuyor. Bölgedeki benzer örnekleri ile karşılaştırıldığında kilisenin 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılıyor.