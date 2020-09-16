Duyarsız vatandaşlar Eymir'i çöplüğe çevirdi

Eymir Gölü’ne giden yol üzerinde tellerin yıkılmasıyla açılan ormanlık alana giren bazı duyarsız vatandaşlar ortalığı çöplüğe çevirdi. Etraf cam şişeler, poşetler, yiyecek paketleri ile doldu.

Başkent’te koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar açık alanlara gitmeyi tercih ederken bu yerlerin başında Eymir Gölü geliyor. Ancak göle giden yol üzerinde ODTÜ ormanlık alanlarını koruyan tellerin yıkılmasıyla buraya oturan duyarsız vatandaşlar tükettikleri yiyecek ve içeceklerin artıklarını etrafa atarak gidiyor. Çöplüğe dönen yol kenarlarını ve ormanlık araziyi gören ve rahatsızlık duyan vatandaşlar ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ekipleri bir bakım çalışması yaparak çevreyi duyarsız insanların ellerinden kurtarsınlar. Yazık çevre kirleniyor” ifadelerine yer verdi.

KURAK ALANDA SİGARA İZMARİTİ VE CAM ŞİŞELER

Ormanlık alanın yola yakın kısımlarında bulunan otlar tamamen kurumuş şekilde dururken üzerlerinde ise ateş izleri, sigara izmaritleri ve cam şişeler bulunuyor. Duyarsız vatandaşların bıraktığı bu izler ise içerisinde geçtiğimiz kurak günlerde adeta yangına davetiye çıkarıyor. Rüzgârın ve eğimin etkisiyle etrafa yayılan çöpler ciddi bir çevre kirliliğine de neden oluyor. Göl manzarasını görmek için oturan vatandaşlar alkol şişeleri, plastik poşetler, metal kutu içecekler, cam kırıkları ve yiyecek paketlerini sağa sola atarak gidiyor.

TELLER YIKILDI BÖYLE OLDU

Bölgede devamlı spor yapmaya geldiğini ve gördükleri manzara karşısında üzüntü duyduklarını ifade eden vatandaşlar, “Eymir Başkent’in en doğal alanlarından birisi. Salgın döneminde yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ancak girilmesi yasak olan bu ormanlık alanı koruyan teller yıkıldığı günden beri buraları kendine mesken edinen duyarsız kişiler ortalığı çöplüğe çevirdi. İnsanlar manzara görmek için durabilir oturmak isteyebilir ama bu çöp atması, sigara atması, ateş yakması anlamına gelmez. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ yetkilileri çevreyi, bir an önce bu duyarsız insanların ellerinden kurtarmalı ve bakım çalışması yapmalıdır. Direkler ve teller sağlamlaştırılmalıdır. Ya da buraya çöp konteynerleri koyulmalıdır” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA