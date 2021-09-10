  • BIST 1.449,430
  • Altın 486,61
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,9250
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü'nün 35. başkanlığını yapan Yarsuvat, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. 18 Ağustos 1937 İstanbul doğumlu olan başkan, Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir.

35. Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. 83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

Duygun Yarsuvat (d. 18 Ağustos 1937, İstanbul) Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi. 35. Galatasaray SK başkanı. 77 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek "doçent" oldu. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" oldu.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.

Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı. 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

Hâlen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir.

Birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı10 Eylül 2021 Cuma 09:21
  • Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü10 Eylül 2021 Cuma 09:18
  • Guus Hiddink emeklilik kararı aldı10 Eylül 2021 Cuma 09:14
  • Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek09 Eylül 2021 Perşembe 14:12
  • Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı09 Eylül 2021 Perşembe 13:48
  • Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı09 Eylül 2021 Perşembe 13:23
  • Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı09 Eylül 2021 Perşembe 10:34
  • Steven Caulker Gaziantep FK'da09 Eylül 2021 Perşembe 09:35
  • Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 'gençlik' operasyonu09 Eylül 2021 Perşembe 09:32
  • Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi09 Eylül 2021 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti