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Düzce'de balıkçılar limana binlerce palamutla döndü

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 10 bin palamut avlamanın sevincini yaşadı.
Düzce'de balıkçılar limana binlerce palamutla döndü

Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Yakalanan yaklaşık 10 bin palamut, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.
Gırgır sahibi Ahmet Torlak, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

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Bereketli bir gün geçirdiklerini ifade eden Torlak, "Bu sene palamut olacak gibi duruyor ama geçen seneki kadar yoğunluk beklemiyoruz. Hamsi, istavrit, çinekop gibi balıklar daha bol görünüyor. 400 kasa palamutla limana geldik. Önümüzdeki haftalarda palamudun daha da artmasını bekliyoruz." dedi. 
Kentte daha önce tanesi 30 liradan satılan palamut, 15 liraya kadar düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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