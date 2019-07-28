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Düzce'de sele kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu.
Düzce'de sele kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında arama kurtarma ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta bir çocuk cesedine ulaştı. 

Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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