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Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi

DÜZCE’de, polisin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlerde yakalanan kişiler bahaneler uydururken, ceza uygulamasından kurtulamadı.
Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi

Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Gün içinde yapılan denetimlerde otomobile zorla bir kadının bindirildiği ihbarını alan polis ekipleri aracı takibe aldı. Kaçmaya başlayan araç Kara Hacı Musa Mahallesi Koruköy kavşağı mevkisinde durduruldu. Polis ekipleri otomobil içinde bulunan kadına ısrarla, "Zorla mı bindirildiniz? Eğer bir tehdit altındaysanız bize bildirebilirsiniz” dedi. Ancak kadın araca zorla bindirilmediğini söyledi. Bunun üzerine polis kadına ve araç sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı. 

Polisin durdurduğu bir araç sürücüsü ise, "Acil bir işim çıktı. Araba da kardeşimin. Ailevi sorunlarım var” demesine rağmen cezadan kurtulamadı. Yine sokağa izinsiz çıkan bi sürücü polise, “Bizim whatsapp iznimiz var” diye bahanede bulunurken, ceza kesildi. 

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