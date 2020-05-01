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Düzce'nin Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce Valiliğince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlara 14 gün sınırlandırma getirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlara 14 gün sınırlandırma getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan karar gereği Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların bu geceden itibaren 14 gün sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yığılca ilçesi genelinde merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için, Yığılca merkez ilçe ve bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara 14 gün önce başlatılan ve aralıksız sürdürülen ev izolasyonunun 30.04.2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla 14 gün uzatılmasına ve izolasyon süresince belirtilen istisnalar dışında tüm iş yeri ve işletmelerin kapatılmasına karar verilmiştir."

Denetimler başlatıldı
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uygulama noktası oluşturularak huzur uygulaması yapıldı. Ekipler, koruyucu ekipmanları ile araçları durdurup vatandaşların ateşlerini ölçerek seyahat belgelerini kontrol etti.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, uygulama noktasına gelerek vatandaş ve ekiplere kolonya ikram etti ve maske dağıttı.

Ayrıca, Valilik tarafından tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

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