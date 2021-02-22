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Düzensiz kavşak sürücülere zor anlar yaşatıyor

Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi’nde 1776. Cadde’nin bitimi Zirve Caddesi’nin başlangıcında kavşağın karışık hali sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölge halkı kavşağa düzen getirilmesini ve tabelalar yerleştirilmesini istiyor. 
Düzensiz kavşak sürücülere zor anlar yaşatıyor

Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi’nin Bağlıca’ya bağlanmasını sağlayan 1776 Cadde sonu Zirve Caddesi başlangıcında kavşağın karışık hali sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ahi Mesut Mahallesi’nden Bağlıca yönüne gitmek isteyen sürücüler sağa tarafta bulunan isimsiz yoldan gelen araçlarla burun buruna gelirken Bağlıca’dan gelen araçlar ise önlerine yine aynı isimsiz yoldan ve karşı yönden gelen araçların çıkmasıyla ani fren yapıyor ve zor anlar yaşıyor. Bölgede oturan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kavşağın düzenli hale getirilmesini ve özellikle yolu bilmeyenlerin trafikte kontrolsüz hareketler yaptığını belirterek yer yön tabelalarının yerleştirilmesini istiyor. 

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KAZAYLA BURUN BURUNA GELİNİYOR
Sabah ve akşam saatlerinde söz konusu noktada trafiğin yoğun olduğunu belirten sürücüler kavşağa kontrolsüz giren ya da yolu bilmediği için ne yöne gideceğine karar veremeyen sürücülerin kazayla burun buruna geldiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:
“1776. Cadde burada bitiyor Bağlıca yönüne Zirve Caddesi olarak başlıyor. Tam tersinde de Ahi Mesut Mahallesi’ne 1776.Cadde olarak devam ediyor. Sağdan gelen isimsiz yolun iki şeridi Zirve Caddesi’nin iki şeridi tam bu kavşakta karşılınca her yönden bir araba geliyor ve bir tarafa dönüş yapıyor. Özellikle yolu bilmeyen sürücüler Bağlıca’ya gidecekken isimsiz yola giriyor aniden fren yapıyor ya da son anda dönerek diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor.” 

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DÜZENLEME VE TABELA YAPILMALI
“Kavşakta trafiğin yoğun olduğu saatlerde ani fren yapmak zorunda kalınırken tenha saatlerde ise hızla gelen araçlar birbirleriyle karşılaşıyor. Bir kaza olsa o hızla insanların canı yanar. Kimsenin canı yanmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kavşağa bir düzen getirmelerini istiyoruz. Yolu bilmeyen vatandaşlar için gerekli yerlere tabelalar koyulmasını istiyoruz. Önlemi ne kadar önceden alırsak o kadar iyi olur.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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