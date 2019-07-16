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E-5'te feci ölüm!

Edirnekapı Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadın, yola çakılarak feci şekilde can verdi. Bu sırada seyir halindeki ticari araç talihsiz kadın yola çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi.
E-5'te feci ölüm!

Olay, saat 01.00 sularında Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde meydana geldi.

YOLA ATLADI

Edinilen bilgiye göre, üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu’na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ POLİSE HABER VERDİ

Bunun üzerine duran ticari taksi sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 39 yaşındaki talihsiz kadını yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polis ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cesedin kaldırılmasının ardından bir süre trafikteki yoğunluk normale döndü.

Ticari taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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