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E-5'te korkunç olay

Perpa Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na, bilinmeyen bir nedenden dolayı atlayan kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.
E-5'te korkunç olay

Olay, saat 00:00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde bulunan Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayoluna atladı. Bu sırada Edirne istikametine gitmekte olan bir otomobil, üst geçitten atlayarak yola düşen kadına çarptı.

Otomobilin çarptığı talihsiz kadın 5 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Talihsiz kadına çarpan otomobil 150 metre sonra durabildi

Olay yeri inceleme polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kadının cesedi ambulans ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Trafikte oluşan yoğunluk cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü. Otomobil sürücü kadın ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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