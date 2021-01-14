e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların birçok işlemini evden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, kullanıcıların yüzde 95'inin hizmetlerden memnun kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri bir alan olduğunu söyledi.

Gerek hizmete ulaşımın kolaylığı gerekse ihtiyaç duyulan pek çok konunun varlığının bu dönemde e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdığını vurgulayan Koç, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçen 2020'de bu imkanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Koç, bu süreçte vatandaşların pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Yaptığımız anket çalışmasında e-Devlet Kapısı'ndan yararlanan vatandaşlarımızın yüzde 95'i hizmetlerimizden memnun kaldıklarını ifade ederken, 'Buradan hizmetlere 7/24 ulaşabiliyorum.' diyenlerin oranı ise yüzde 91,5 oldu." diye konuştu.

e-Devlet'e giriş 2020'de katlanarak arttı

e-Devlet Kapısı'na giriş sayısının geçen yıl katlandığı bilgisini veren Koç, 2019'da 1,1 milyar olan sisteme giriş sayısının, 2020'de 2,3 milyarı aştığını bildirdi.

Koç, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı'nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmet sunduğunu kaydetti.

e-Devlet Kapısı'nı herkesin etkin şekilde kullanması için gayret gösterdiklerini belirten Koç, "Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı, sunduğu hizmetlerle her geçen gün daha da gelişiyor. Bu gelişime öneri ve görüşleriyle destek olup, katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, vatandaş ile hizmeti bir araya getiren e-Devlet Kapısı'nın, bu yıl daha da gelişmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.