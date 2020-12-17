  • BIST 1.398
  • Altın 468,235
  • Dolar 7,7556
  • Euro 9,4910
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında buzağı destekleme başvurularını e-Devlet üzerinden kabul ediyor.
e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla buzağı destek başvurusu işlemlerinin e-Devlet'e taşındığı belirtildi.

Bu yılı "dijitalleşme yılı" olarak ilan eden Bakanlığın, çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemleri "e-tarım" portalında tek çatı altında topladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir adım daha attık. Bu çerçevede 'Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli' tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden 'Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi' modülü devreye alındı."

Şahsen başvuruya gerek olmayacak
Açıklamada, gerçek ya da tüzel kişilerin bir dakika gibi kısa sürede buzağı destekleme başvurusu ödemesini ilgili modülden kredi kartıyla yapabilecekleri belirtilerek, başvuru işleminin yetkili memurca kontrol edilerek işlemin tamamlanacağı aktarıldı.

Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişilerin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan bu sistemle, buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek." bilgisi verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buğday, arpa ve mısır ithalatında 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi uygulanmayacak17 Aralık 2020 Perşembe 11:13
  • Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın17 Aralık 2020 Perşembe 11:13
  • ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı17 Aralık 2020 Perşembe 10:24
  • Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın17 Aralık 2020 Perşembe 10:09
  • Dolarda düşüş sürüyor17 Aralık 2020 Perşembe 09:51
  • Altın fiyatları yükselmeye başladı17 Aralık 2020 Perşembe 09:45
  • Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor17 Aralık 2020 Perşembe 09:26
  • Fed Başkanı Powell: Son aylarda toparlanma hızı yavaşladı17 Aralık 2020 Perşembe 09:25
  • Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı16 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
  • Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak16 Aralık 2020 Çarşamba 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti